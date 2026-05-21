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Jorge Javier Vázquez es un animal televisivo. Es el presentador que consigue alegrar las tardes de la audiencia de Telecinco y también, la de las noches, con su espontaneidad y cercanía. Pero también está su lado íntimo, más personal, con el que logra que los invitados se abran al máximo y se llenen de alivio por un rato.

Sin embargo, en la carrera profesional del comunicador tampoco han faltado los rechazos. Los baches son intrínsecos en la carrera de cualquier persona, pero lo importante es cómo se sale de esos momentos de chasco.

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Jorge Javier Vázquez ha hecho una confesión sobre su primera gran experiencia en televisión. Lo ha contado con Wycho, un profesional del mundo del espectáculo cuyo crecimiento ha estado marcado por los rechazos de muchas personas.

El chasco que se llevó Jorge Javier en un casting para televisión

"La primera vez que me presenté a un casting de televisión tenia 18 años", comienza diciendo. Acudió al lugar de la prueba entre una gran tormenta. "Llegué todo mojado", cuenta.

El que iba a ser uno de los rostros televisivos más potentes de España se dirigió con su inocencia a los directores. "Yo, pizpireto, dije: ¿me pueden dar el guion para hacer la prueba?'", relata.

Sin embargo, la contestación que se llevó no era la esperada. "Salió una chica, me miró de arriba a abajo y me dijo: 'tu look no me va'", dice en 'El diario de Jorge'.