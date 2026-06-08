El público no acaba de convencer a una concursante que juega el escaparate final: ''Me parece una exageración''

telecinco.es 08 JUN 2026 - 15:05h.

Patricia se la juega y toma una decisión para intentar llevarse los grandes premios

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Patricia está embarazada de su quinto hijo y llega a ‘El precio justo’ con muchísimas ganas de jugar a 'El escaparate final' para poder conseguir los grandes premios expuestos. La concursante ha conseguido su objetivo después de ganar a todos sus contrincantes en la ruleta final.

Pero para poder hacerse con los grandes premios expuestos en el escaparate, el concursante debe adivinar el precio justo de todos los artículos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido un margen de 1.000 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una selección de cinco televisores de alta gama

Menú degustación durante un año en casa

Un viaje para dos personas a Países Bajos de seis días y cinco noches a bordo de un clipper de 42 metros

Un coche eléctrico cómodo y silencioso de diseño moderno

Después de ver todos los premios del escaparate, Patricia ha comenzado a discutir el posible precio del escaparate final y, tras pensárselo mucho, ha tomado una decisión: ''24.500 euros, me parece mucho, me parece una exageración'', y decide bajarlo a 24.400 euros.

Tras tomar la decisión, la concursante espera que Carlos Sobera anuncie el precio justo: ''16.852 euros'', por lo que Patricia se va a casa finalmente con las manos vacías.