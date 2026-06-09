Una concursante hace un cambio en el último momento y deja a todos atónitos: ''Que sea lo que sea''

telecinco.es 09 JUN 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada en el concurso!

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Montse se ha plantado en 'El escaparate final' de ‘El precio justo’ después de vencer a los demás concursantes en la ruleta final del concurso. Pero para poder hacerse con los grandes premios expuestos en el escaparate, la concursante debe adivinar el precio justo de todos los artículos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un pack que incluye una mesa rectangular de juego, un aparador, una estantería, una mesa de centro y un guardatapas

Un sofá chaiselong, un tocadiscos y un altavoz profesional

Un viaje de 17 días para dos personas recorriendo la ruta 66 en coche con vuelos, el coche, traslados, hoteles y seguros incluidos

Un coche eléctrico

Montse ha escuchado atentamente el escaparate completo y ha comenzado a echar cuentas. Después de pensarlo un poco ha tomado una decisión final: ''17.500 euros, yo creo que sí'', decide la concursante después de hacerle caso a su hija, que se encuentra entre el público. Pero en el último momento cambia de opinión: ''18.500 euros, que sea lo que sea''.

La concursante espera a que Carlos Sobera anuncie el escaparate final y, tras unos minutos, el presentador da el precio justo: ''17.615 euros'', por lo que Montse se va sin nada a casa.