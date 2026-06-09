Una invitada de 'El diario de Jorge' lleva su pasión por Can Yaman al siguiente nivel: "Para ella verle es como haber visto a Dios"

Jorge Javier recuerda el encargo de su madre cuando era pequeño que le daba "vergüenza" realizar: "Tengo mucho cariño a la gente que hace esto"

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La obsesión de una invitada que ha acudido a 'El diario de Jorge' este martes por Can Yaman, el reconocido actor turco, es total. Tanto que esta ha estudiado turco, ha viajado al país de origen del actor y... ¡hasta ha hecho tartas inspiradas en él! Es por eso que Claudia, su hija, la ha citado en el programa de Telecinco para que todo pare de una vez.

"Desde que le descubrió fue para ella una novedad, como un boom", cuenta su hija, que asegura que la obsesión de su madre es tan grande por Can Yam que hasta ha estudiado turco. "Tampoco sabe conversaciones profundas, pero a veces menciona cosas en plena conversación", cuenta.

Además, su madre ha hecho varios viajes a Turquía para empaparse de las novelas turcas... ¡y ha hecho hasta pasteles y galletas con la cara de Can Yaman!: "Está todo el día hablando de él". En el programa de Telecinco hemos visto varias fotos de su madre junto al actor turco: "Parece que mi madre quiere más a Can Yaman que a los demás... para ella verle es como haber visto a Dios".

El objetivo: 'frenar' la obsesión de Pili por Can Yaman

Posteriormente ha entrado la madre de la joven, Pili, sin saber que su hija había preparado una manifestación para frenar su obsesión por Can Yaman. En ese momento, el público de 'El diario de Jorge' se ha manifestado para parar la obsesión de Pili por Can Yaman, a modo de broma... hasta que ha entrado su hija.

¡Dale play al vídeo y revive todo lo que ha ocurrido en 'El diario de Jorge', al completo!