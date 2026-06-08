Los colaboradores de 'El tiempo justo', contundentes con la entrevista de Mar Flores a Carlo Costanzia

Ana Carrillo 08 JUN 2026 - 18:43h.

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Mar Flores ha entrevistado en su podcast a su hijo mayor, Carlo Costanzia, con el que durante varios años tuvo una relación distante. Los dos se han sincerado sobre su vínculo y han dejado varios titulares sobre los que han opinado los colaboradores de 'El tiempo justo'.

"Es la relación entre dos personas que se separan durante mucho tiempo y luego vuelven a juntarse, es una relación en la cual creo que ha habido mucho dolor las dos partes y luego una sanación"; "Desde luego no es una relación común como la que pueden tener una madre y un hijo que conviven pero no deja de ser una relación de una madre y un hijo", son algunas de las definiciones sobre su relación que ha dado el novio de Alejandra Rubio, mientras que su madre ha optado por una mucho más directa: "Una relación madre-hijo no se puede etiquetar con una palabra".

A los colaboradores les hubiera gustado que se hubiesen mojado más, como es el caso de Marta López, que ha comentado que le ha parecido que era "muy impersonal" y que esperaba mucho más de esta charla. Sandra Aladro ha calificado la entrevista como "un ejercicio de cinismo" por "criticar, culpar y responsabilizar a la prensa" de los problemas en su relación: "Es el argumento constante pero fundamentalmente falso".

"No terminan de ser claros, sobre todo él, respecto a la posición que ha tenido en muchos momentos con su padre y su madre", ha añadido Sandra Aladro, ante lo que Antonio Rossi ha apostillado: "Ni ella termina siendo clara sobre su papel en toda su vida, porque eso de culpar a la prensa de todo...".