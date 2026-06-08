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Fran Rivera confirmó hace unos días que Kiko Rivera les había escrito tanto a su hermano Cayetano como a él para decirles que le iba a hacer entrega de las cabezas de toros que se llevó de Cantora y que forman parte de la herencia de Paquirri.

Ahora, es Antonio Rivera, hermano del fallecido y por lo tanto tío del DJ, el que aparece en esta situación de disputa por los objetos de gran valor sentimental para compartir qué piensa de los movimientos que se están dando en su familia. "Me alegro mucho de que eso sea cierto", dice refiriéndose a los pasos de Kiko con sus hermanos.

La reacción de Canales Rivera a la petición de su tío

Sin embargo, su tío ha decidido hacer un llamamiento para que el hijo de Isabel Pantoja mueva hilos y le dé a él también su parte. "Que se rife, porque nosotros, los Rivera Pérez, tenemos una cabeza, la de la 'buena suerte'", comparte como hemos visto en 'El tiempo justo'. "Espero que me llame por teléfono", expresa.

José Antonio Canales Rivera, primo del DJ, insistía en que espera que Kiko Rivera cumpla con su promesa. "Decía que el movimiento se demuestra andando, y de momento no...", señala.