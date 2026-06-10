El momentazo de Carlos Sobera y una concursante que participó en 'First Dates': ''Parecemos novios''
¡Dale al play y disfruta del momentazo!
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Julia ha sido una de las afortunadas en jugar a uno de los juegos de 'El precio justo' después de acertar una de las pujas, pero también se ha convertido en protagonista porque ha recordado junto a Carlos Sobera cuando se conocieron en 'First Dates' y ambos han protagonizado un momentazo entrañable.
En cuanto Julia se ha reunido junto a él en plató, el presentador se ha interesado por su vida mientras los dos se han cogido de la mano y Carlos Sobera ha reaccionado bromeando: ''Parecemos novios ¿te estás dando cuenta? Solo nos falta la góndola y una foto de Venecia detrás''.
Justo después, Carlos Sobera le ha presentado a Tania Medina a Julia y ha bromeado de nuevo provocando la risa en plató: ''Te presento a mi novia Julia'', y la azafata no ha podido evitar reírse con la simpática situación.
La concursante ha jugado a 'El cambiazo' y ha conseguido tener dos aciertos por lo que se ha podido llevar dos grandes premios a casa: un kit de buceo valorado en 45 euros y un set de bricolaje valorado en 1.160 euros.