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Starwoman deja en shock a Jorge Javier al confesarle que le "conoce": "Me pareces el mejor presentador"

Starwoman deja en shock a Jorge Javier al confesarle que le "conoce": "Me pareces el mejor presentador"
Jorge Javier alucina con la confesión de Starwoman: "Yo te conozco, ¿lo sabes?". telecinco.es
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Jorge Javier Vázquez ha quedado alucinado con la confesión que Starwoman, una drag que deja huella allá por donde va, le ha hecho en pleno directo.

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