Starwoman deja en shock a Jorge Javier al confesarle que le "conoce": "Me pareces el mejor presentador"
La drag recuerda el día en que una y otro se vieron por primera vez en un momento inesperado
Jorge Javier recuerda el encargo de su madre cuando era pequeño que le daba "vergüenza" realizar: "Tengo mucho cariño a la gente que hace esto"
'El diario de Jorge', en Mediaset Infinity
Jorge Javier Vázquez ha quedado alucinado con la confesión que Starwoman, una drag que deja huella allá por donde va, le ha hecho en pleno directo.