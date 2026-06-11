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Una pareja se la juega sin pensárselo dos veces y el resultado les sorprende: ''Estoy muy contento''

Una pareja se la juega sin pensárselo dos veces y el resultado les sorprende: ''Estoy muy contento''
'El precio justo'. Telecinco.es
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José María ha tenido mucha suerte en ‘El precio justo’, el concursante ha acertado una de las pujas y se ha llevado un gran premio a casa, pero, además, ha vencido a sus contrincantes en la ruleta final y se ha enfrentado a ‘El escaparate final’.

Pero para poder llevarse a casa el escaparate, el concursante debe adivinar el precio justo que conforman los distintos artículos expuestos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

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El concursante ha conseguido un margen de 2.000 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

  • Un lote gaming compuesto por un ordenador de alta gama, un monitor, una silla ergonómica, un teclado, ratón y auriculares
  • Un futbolín y dos porterías del Real Madrid
  • Un viaje a Atenas de siete días y seis noches para dos personas con vuelos, estancia y visitas incluidas
  • Una mototrail de motor bicilíndrico

Después de ver todos los premios, José María echa cuentas y Sheila, su pareja, baja desde el público para apoyarle y ayudarle en la gran final. Los dos dudan, pero finalmente toman una decisión: ''23.800 euros, yo lo dejaría así''

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La pareja espera muy nerviosa junto a Carlos Sobera a que el panel anuncie el precio justo y finalmente llega el momento: ''16.429 euros'', y José María reacciona: ''Estoy muy contento'', por lo que se van a casa sin el escaparate final pero con el gran premio conseguido en el juego.

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