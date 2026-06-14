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Zander ha acudido a 'Hay una cosa que te quiero decir' con un propósito claro: darle explicaciones a su exnovia Natalia y, de paso, poder pedirle una segunda oportunidad: quiere retomar la relación con ella o, si no, al menos, mantener un contacto como amigos. Pero lo que el joven de dieciocho años no se esperaba era que Natalia no solo iba a contar su versión de su ruptura, si no que iba a desvelar algo que ha dejado sin palabras a Zander: está saliendo con Roque, su amigo.

Zander desapareció de la noche a la mañana para hacer un viaje espiritual. No se despidió siquiera de Natalia y esto provocó una brecha en su relación. Tras cinco meses de viaje, Natalia decide cortar su relación con Zander a través de una conversación telefónica. El joven tarda dos días en volver a Castellón de la Plana y le pide explicaciones, pero ella no quiere saber nada de él. Le bloquea y, cuando él acude a su casa, su padre tiene que decirle que se aleje.

El tenso reencuentro entre Zander y su exnovia Natlia

Zander quiere saber por qué su relación se rompió, quiere una explicación por parte de Natalia y, si se pudiera, retomar su relación. Pero cuando Natalia ve a su exnovio a través del sobre del plató, no puede evitar mostrar una cara de decepción. Zander decide tocar con su guitarra la canción con la que iniciaron su relación y, después, se sincera con ella: "Los meses que te pude conocer fueron los más felices de mi vida. La decisión de irme no era una forma de escapar, mucho menos de ti. Era algo que sentía que necesitaba hacer".

"No busco pedirte que todo vuelva a ser como antes, solo quiero poder mirarte a los ojos y pedirte una explicación de por qué todo acabó como acabó y, en caso de que lo quieras , si pudiéramos tener algo de contacto o zanjar el tema y seguir el camino que nos lleve la vida", añade. Zander echa de menos a Natalia, pero ella se muestra fría y tensa con este reencuentro: "Desaparece y no se despidió. De repente me dijo 'estoy por Valencia vaganbudeando. Estaba preocupada por él porque estaba en la calle, sin un techo donde dormir", es parte de su versión.

Natalia le confiesa a su exnovio que ahora sale con su amigo Roque

Natalia cree que la decisión de Zander de irse de viaje de esta forma fue "muy egoísta por su parte", ya que eran pareja y este tipo de decisiones deben consensuarse: "La relación se acabó porque te vas y no dices nada. Luego me decías que te ibas a dormir a casas de tías desconocidas", son parte de sus palabras. Pero Natalia tenía algo más que decirle a su exnovio, pues guarda una noticia nada agradable para él: "No quiero volver con él. De hecho, ahora mismo tengo pareja. Cuando tú no estabas, Roque sí que estaba ahí. Es una persona que conocí porque era su amigo, supuestamente".

La reacción de Zander no se ha hecho esperar: "¿Estás con Roque?". Cuando Natalia dice que es feliz junto a Roque y que se siente tranquila y segura junto a él, Zander reacciona a la defensiva: "Normal, es un soso de cojones". Roque entra en el plató y se reencuentra con el que era su amigo. ¿Cómo reaccionará Zander al ver juntos a su exnovia y al que era su amigo? ¿Decidirá Natalia abrir el sobre para retomar su relación de amistad con Zander? Todas las respuestas, en el vídeo de apertura.