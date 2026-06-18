No te pierdas la visita de Víctor y Óscar a 'Hay una cosa que te quiero decir' este sábado, en Telecinco

Este sábado, Ángeles, de Camela, y Vanesa Romero visitan 'Hay una cosa que te quiero decir': a las 22:00h, en Telecinco

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Víctor y Óscar quedaron bajo la custodia de las autoridades al nacer cuando sus padres biológicos pasaban por una época complicada, algo que su padre decidió no contarle a su hermana Montse y, tras las visitas tras ser dados en adopción y los informes de los técnicos, como la lucha de su familia adoptiva durante años dejaron de tener contacto total.

Con 12 años Montse se enteró de todo esto y ella años después decidía buscarles en 'Hay una cosa que te quiero decir', lugar donde se conocieron y protagonizaron un emocionante momento.

Su hermana quiso trasmitirles que su familia no quiso abandonarles, que han intentado buscarles y que siempre han estado en sus corazones, pero los gemelos decidieron que no querían saber nada de sus progenitores: "Llevamos 18 años con mis padres de adopción y conocerles sería un choque".

Pero ahora han cambiado de opinión y este sábado en 'Hay una cosa que te quiero decir' estarán Víctor y Óscar que han decidido dar la oportunidad a sus padres biológicos de conocerles: "Nos hemos puesto en su piel, ellos también tienen derecho a conocer a sus hijos". ¡No te lo pierdas a las 22.00h, en Telecinco!