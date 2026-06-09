Hay una cosa que te quiero decir
Este sábado, Camela y Vanesa Romero visitan 'Hay una cosa que te quiero decir': a las 22:00h, en Telecinco
Este sábado 13 de junio los invitados a 'Hay una cosa que te quiero decir' son Camela y Vanesa Romero
La conmovedora pedida de mano de Luija a Ana Santiago en el plató: "Te propongo que esta vez nos casemos en una playa"
Todos los programas de 'Hay una cosa que te quiero decir' están disponibles en Mediaset Infinity
Tras la visita de Can Yaman y la emocionante pedida de mano de Luija, de 'Casados a primera vista', a Ana Santiago, este sábado 13 de junio visitan el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' Camela y la actriz Vanesa Romero.
El mítico dúo musical y la actriz de 'La que se avecina' estarán en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez, que también recibirá a otros invitados anónimos para conocer sus historias, que llegan como siempre cargadas de emoción.
¡No te lo pierdas! El sábado 13 de junio en Telecinco a las 22:00h con Jorge Javier Vázquez.