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Tras la visita de Can Yaman y la emocionante pedida de mano de Luija, de 'Casados a primera vista', a Ana Santiago, este sábado 13 de junio visitan el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' Camela y la actriz Vanesa Romero.

El mítico dúo musical y la actriz de 'La que se avecina' estarán en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez, que también recibirá a otros invitados anónimos para conocer sus historias, que llegan como siempre cargadas de emoción.

¡No te lo pierdas! El sábado 13 de junio en Telecinco a las 22:00h con Jorge Javier Vázquez.