Lidia González 18 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace una cronología completa de su relación con David Vaquero desde que salieron del reality

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Leila León, por fin, puede gritar a los cuatro vientos la situación sentimental en la que se encuentra después de su viaje emocional en el reality de República Dominicana. Después de tener un emotivo reencuentro con Atamán, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte todo lo que ha vivido en su relación con David Vaquero en secreto. Tras meses en los que ha tenido que estar callada y vivir su amor a escondidas, la influencer rompe su silencio para sincerarse sobre todo lo que ha pasado. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo de ‘Yo puedo’, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido estrena su canal de mtmad por todo lo alto, para contar todos los detalles de su relación con el albaceteño. La canaria, que anunciaba su relación con David Vaquero en el debate de 'La isla de las tentaciones', ha hecho una cronología al completo sobre todo lo que ha pasado desde que dejó República Dominicana junto al influencer. “Ha sido muy difícil”, comienza admitiendo y desvela si ha tenido ganas de “tirar la toalla”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura haber tenido que tener “mucho cuidado” durante todo este tiempo para que no se les viera juntos. Tras su comentado paso por el reality, en el que decidía poner fin a su noviazgo de 11 años, la creadora de contenido explica lo que siente por David Vaquero. La influencer se sincera como nunca y explica cómo ha afrontado el hecho de tener que esconder su romance con el albaceteño. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!