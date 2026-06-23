Universo Calleja 23 JUN 2026 - 01:20h.

¡No te pierdas un avance del próximo programa de 'Universo Calleja'!: el próximo lunes, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco

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El próximo programa de 'Universo Calleja' estará lleno de emociones fuertes y nuevas aventuras que nos dejarán a todos y todas con el corazón como un puño y sin poder despegar la vista de la pantalla.

En primer lugar, Illo Juan, Sofía Surferss, The Grefg y Lola Lolita seguirán con su aventura en China, con esta última viviendo un episodio que le hará agonizar por completo y romperse presa del miedo. "Por favor, que me voy a morir", dirá una Lola Lolita ante un Jesús Calleja que intentará que la influencer remonte como pueda y supere todo sus miedos. Además, 'Universo Calleja' visitará Guizhou, uno de los lugares de China más desconocidos.

Llegarán nuevos invitados sorpresa y todos juntos, los nuevos junto a Illo Juan (que se mantendrá en la aventura) se sumergirán dentro de una etnia para ellos totalmente nueva. Actores, deportistas e incluso uno de los chefs más importantes de España se unirán a la experiencia de Jesús Calleja con un objetivo: ponerse al límite y vivir una aventura extrema a la altura de unos pocos afortunados.

Además, de igual manera que hemos visto en este primer programa, estos nuevos nombres se abrirán y realizarán confesiones que nos dejarán con la boca abierta no solo a nosotros, sino también a Jesús Calleja. Y, por fin, 'Universo Calleja' culminará su aventura en la Gran Muralla china. ¿Te lo vas a perder? ¡'Universo Calleja', el próximo lunes a las 23:00 horas, en Telecinco!