Pedro Jiménez 18 FEB 2026 - 00:49h.

Ruth Lorenzo se ha abierto ante Santi Millán, que está sustituyendo a Jesús Calleja desde su accidente, y ha confesado cuándo se dio cuenta de que la música era lo suyo. Hay que recodar que la invitada en 'Universo Calleja' representó a España en Eurovisión 2014 con "Dancing in the Rain", logrando el décimo puesto. Además, ha cosechado algunos álbumes como Planeta Azul (2014) y Loveaholic (2018).

Ruth Lorenzo comenzó a cantar ya incluso antes de hablar: "Pero no es hasta que te pasan cosas que vives cuando das el paso", ha contado una Ruth cuyos puntos de inflexión como la separación de sus padres o cambiarse de país hicieron que diese el salto defintivo al mundo de la música. En esto último se ha parado Santi Millán: "Te vas a Utah, un país donde se habla diferente... ¿te integras bien?".

"Tampoco tenía otra opción. Era curioso, porque nos fuimos mi madre, mi hermano pequeño y yo. Y mi hermano pequeño es castaño con los ojos azules. A él se le trataba de una manera y a mí, por ser morena, de otra", cuenta una Ruth Lorenzo que se sintió en aquel momento "muy fuera del grupo y muy oveja negra". Fue precisamente eso lo que le hizo encontrar su verdadero refugio en la música: "Sentía que tenía un superpoder. La música me salvó la vida literalmente... le debo mucho".

Ruth Lorenzo comenzó cantando ópera y, cuando volvió a España a los 18 años, se hizo unas pruebas en el conservatorio y una profesora le dijo que "no iba a cantar en la vida": "Me rebelé, me metí en una banda de rock y aprendí el escenario, a cantar repertorios de cuatro horas...".

El mayor punto de inflexión en la vida de Ruth Lorenzo

Posteriormente, Ruth Lorenzo decidió irse a Inglaterra tras apuntarse al casting del programa The Factor X, que se dedica a buscar nuevos talentos: "Me fui como vía de escape. Esto no lo he contado nunca". Y es que la cantante se encontraba en una relación tóxica "que no le hacía bien": "Era guitarrista y trabajábamos juntos... lo pasé muy mal y necesitaba escapar". La artista murciana consiguió llegar hasta la semifinal, a pesar de estar en un país distinto sin tantos apoyos: "Lo peté". Su vida cambió por completo en ese momento.

Ruth Lorenzo ha contado que cuando cogió en ese momento un vuelo a Murcia y aterrizó en su tierra natal se dio cuenta de que "todo eso no existía": "Aprendí que no era real... que era circunstancial. Y ahí me prometí que no me iba a dejar engañar y que iba siempre a hacer la música que yo quisiera hacer". Ya en 2014, Ruth Lorenzo dio el salto en España y fue al Festival de Eurovisión: "Intenté jugar al pop... estuvo bien, pero era un polvo a medias", subraya una Ruth Lorenzo que cuenta que para eso "no quería hacer música".

Después, Ruth Lorenzo firmó un contrato muy grande de música y, asegura, "acabé en donde más temía, en un cajón". Tras todo esto, la cantante tocó fondo hasta que un día, en pleno directo, se cortó el pelo y se liberó por completo, justo el día de su 40 cumpleaños: "Volví a nacer". "Tengo que estar agradecida porque eso me ha llevado a mí y a mi auténtico yo. Y estoy muy feliz", ha concluido Ruth Lorenzo, que sacó a finales del año pasado su nuevo disco Blacksheep (traducido, precisamente, la oveja negra).