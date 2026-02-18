Patricia Fernández 18 FEB 2026 - 00:57h.

El presentador sale de quirófano y cuenta junto al médico cómo ha salido todo

Las imágenes de la aparatosa caída de Jesús Calleja con la bicicleta que le lleva al hospital: “Tengo el hueso al aire”

Compartir







Jesús Calleja tenía que abandonar la grabación de 'Universo Calleja' en Canadá ante la aparatosa que sufría con la bicicleta, dejando a Santi Millán al frente, lo que él aseguraba que "no le había pasado en sus veinte años" de profesión, lo hacía con mucha pena pero directo a Barcelona para someterse a una operación de la mano y así poder recuperarse cuanto antes para continuar con la aventura.

El aventurero estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en Canadá mientras viajaba a Barcelona para operarse. Al llegar a España lo primero que hacía era reunirse con el médico para que le diera el diagnostico. "Se ha confirmado dos de las fracturas, una de ellas es de cierta importancia, hemos conseguido operarte lo antes posible", explicaba el doctor Mir.

El que no dudaba en operar lo antes posible a Jesús Calleja para que pudiera continuar grabando con 'Universo Calleja' en su próxima aventura en China. Ya preparado, el presentador vivía un momento de lo más divertido con una de las anestesistas de camino a quirófano, con la que no perdía las ganas para bromear: "Ya estoy un poco 'agustín', ¿no te importa despertarme a una hora adecuada? A Yolanda la conozco porque es la que siempre me anestesia, ellas saben cosas que me pueden hundir la carrera porque cuentas más de lo que debes".

Y con todo listo, comenzaba la operación de Jesús Calleja. Al salir, este decía sus primeras palabras ante nuestras cámaras: "Estoy arreglado y listo para seguir en 'Universo Calleja' en unos días". Y el cirujano contaba cómo había ido todo: "Ha sido un poquito más complicado, hemos tenido que poner una placa con varios tornillos, hemos ido mirando y hemos visto más golpes, pero en principio todo bien. Tenías un hematoma importante".

Tras valorar y unas horas después, el Doctor Mir decidía darle al alta al presentador: "Me has convencido para irte hoy, si no fueras Jesús Calleja te quedarías hasta mañana. La herida estaba sucia, hemos limpiado". Al que Jesús daba un abrazo de despedida explicaba que "es uno de sus mejores amigos" además de un gran médico.

Jesús Calleja habla con Santi Millán tras su operación

Con todo lo sucedido y ya fuera del hospital, Calleja llamaba a Santi Millán para contarle todo: "Ya estoy operado, tengo todos los huesos en su sitio, empiezo la rehabilitación en breve y voy a ir como un tiro".

El que contaba cómo estaba yendo todo en Canadá y Jesús no dudaba en darle todas las explicaciones de todo lo que tenía preparado para lo que quedaba de programa en Canadá.