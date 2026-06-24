Marta se planta con la oferta de la banquera y alucina al descubrir que su caja contenía los 150.000 euros

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Marta, de Barcelona, ha decidido aceptar la suculenta oferta de la banquera y plantarse con 29.000 euros y renunciar a seguir jugando, pese a que todavía faltaba descubrir dónde se encontraban los 150.000 euros y existía la posibilidad de que estuvieran en su caja.

Tras aceptar la oferta, Juanra Bonet le ha propuesto descubrir qué hubiera pasado si hubiese seguido jugando y abriendo cajas. Marta ha ido diciendo los números que había planeado abrir hasta que solo han quedado dos cajas, la suya y la de su compañero Ganeko: una tenía los 150.000 y otra tan solo 20 euros.

Así ha sido cómo ha descubierto que su caja contenía la mayor cifra del panel. Puedes ver su reacción al completo en el vídeo que encabeza el artículo, ¡dale al play!