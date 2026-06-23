Ana decide seguir su intuición en el juego de las comunidades

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Ana, de Cádiz, no ha tenido suerte con las cajas que ha ido abriendo y su panel final no le ha dado la posibilidad de que la banquera le ofreciera una elevada cifra, lo que le ha llevado a participar en el juego de las comunidades, en el que ha decidido seguir su intuición y escoger Andalucía, su tierra.

La concursante de '¡Allá tú!' no ha acertado y no se ha podido llevar los 10.000 euros a casa, aunque Juanra Bonet le ha explicado que tenía la oportunidad de llevarse 3.000 en caso de que acertase dónde se encontraba esa cifra entre otras cuatro regiones. Ella se ha decantado por Aragón, aunque finalmente su premio lo ha determinado otro juego, el del 'cocodrilo mordedor' que ha propuesto la banquera.

Ana se ha mostrado satisfecha con la cifra que se lleva a Cádiz y con la experiencia que ha vivido en el programa, en el que ha participado por los pagos a los que tiene que hacer frente: "Tenemos mucho que pagar, hace dos años mi marido me dejó físicamente, pero está dentro de nosotros y sigue conmigo; entonces se me quedaron cuatro hipotecas y la furgo; ya en agosto pagué dos y me quedan dos hipotecas y la furgo".