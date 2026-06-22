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Alberto, de Badajoz y gran apasionado del Carnaval, comenzaba el programa de '¡Allá tú!' confesándole a Juanra Bonet que no le apetecía ser el concursante central, pero lo ha acabado de lo más feliz gracias a la suma de dinero que se lleva para casa.

El extremeño ha aceptado la suculenta oferta de la banquera pese a que en su panel todavía estaban los 75.000 y los 150.000 euros. Ha tomado esa decisión porque estaba convencido de que si abría una caja y contenía la cifra más alta, la banquera reduciría mucho su oferta y ha preferido no arriesgar.

Además, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo, ha inaugurado la dinámica de los sobres. Ha tenido que escoger entre dos y se ha quedado satisfecho con su premio: ¡dale al play para ver el momento al completo!