Alonso se la juega en '¡Allá tú!' y sorprende al decidir cambiar su caja en el último momento

telecinco.es 19 JUN 2026 - 21:05h.

¡Dale al play y disfruta de la jugada de Alonso en el concurso!

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Alonso, un artista procedente de Almería ha llegado a '¡Allá tú!' acompañado por su hermana María Antonia, quien ha guardado en secreto su presencia durante semanas para darle una sorpresa.

Alonso no ha tardado en ganarse al público con su desparpajo y su vitalidad. Ha confesado que, si ganara, su sueño sería producir una serie de televisión protagonizada por la hija de su hermana. Además, ha revelado que se casó en Las Vegas pero que ahora está ''divorciado y disponible''.

El concurso de Alonso ha estado lleno de momentos de tensión y, tras rechazar varias ofertas de la banquera, la decisión más comprometida ha llegado justo en el final del concurso: cambiar la caja número 1 por la número 13.

Tras su gran cambio, Alonso ha recibido una oferta de 7.500 euros y ha decidido quedarse con ella en lugar de abrir su caja, una buena decisión ya que finalmente se ha descubierto que su caja contenía únicamente 100 euros, mientras que la caja 13 contenía 15.000 eurazos.