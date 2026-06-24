telecinco.es 24 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante se rompe al descubrir que va a participar en ‘El precio justo’

Compartir







Francisco Javier no ha tenido mucha suerte a lo largo de su trayectoria en ‘El precio justo’, consiguiendo únicamente un barrefondos manual. Sin embargo, a la hora de enfrentarse a sus compañeros en la ruleta consigue imponerse con un total de 90 puntos. Decidido a llevarse ‘El escaparate final’ tira de instinto para conseguirlo.

El concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Pack de fitness: una bicicleta ‘indoor’, una elíptica, una máquina de remo y un saco de boxeo con guantes.

Una moto de 125cc, con diseño moderno y funcional, de eficiente consumo.

Un pack de viaje a Jordania, con siete noches para dos adultos.

Un coche eléctrico compacto, con diseño moderno y funcional, buena autonomía, de conciencia ecológica.

El participante de ‘El precio justo’ no se lo ha pensado mucho a la hora de establecer un precio aproximado de ‘El escaparate final’. Con las ideas muy claras, apuesta por 24.000 euros en su primera toma de contacto. Sin embargo, tras seguir el consejo del público, entre los que se encontraban sus padres, decide bajarlo hasta 23.000, para tener un margen hasta los 23.500 euros.

“La suerte está echada”, admitía Francisco Javier. Después de una espera agónica en la que el medidor no paraba de moverse, el concursante del programa descubre que se ha quedado muy corto en su estimación, ya que el precio justo del escaparate era de 18.718 euros. Carlos Sobera le recuera que el público le había aconsejado bajar todavía más su estimación, pero ya no hay nada que hacer.