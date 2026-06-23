Una concursante se rompe al descubrir que va a participar en ‘El precio justo’

telecinco.es 23 JUN 2026 - 15:06h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante se lo juega todo en un mar de dudas

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Indira no ha podido contener la emoción al descubrir que iba a participar en ‘El precio justo’. Hecha un mar de lágrimas, baja las escaleras hasta plató y conmueve a Carlos Sobera, quien no duda en dedicarle unas bonitas palabras: “Lo mejor del programa es la ilusión con la que venís a participar”. Después de asegurar, entre lágrimas, que su madre soñó que la llamaba a ella, el presentador del programa le ha de una promesa: “Si tú sales a jugar, ella te acompaña y jugáis juntas”.

Después de esperar varios turnos y ver que nunca acertaba el precio justo, finalmente, llega el momento. De la misma manera, sucede con la ruleta, ya que, tras sacar un 5, todas sus esperanzas se pierden. Sin embargo, el destino quiere que madre e hija se enfrenten al escaparate final y logran imponerse a sus compañeros al sacar un 95, consiguiendo una puntuación total de 100.

Apesadumbrada por estar “dando la nota” y muy emocionada por participar, consiguen la friolera de 2.000 euros de margen para intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Juego de tres maletas diseñadas para resistir por su fabricación: una grande, una de tamaño medio y otra de cabina. Todas ellas con candado de seguridad.

Tres bicicletas: una eléctrica, con pedaleo asistido; una de paseo, cómoda y versátil, y una bicicleta todoterreno.

Un viaje a la isla de San Miguel, para dos personas, de cinco días.

Motocicleta con motor bicilíndrico de ocho válvulas y 42 caballos de potencia.

Sin pensárselo dos veces y tras consensuarlo rápidamente con el público, deciden apostar por 18.000 euros. Nuevamente, rompen a llorar por los nervios y la tensión, asegurando que no quieren mirar el resultado. Finalmente, tras la tensa espera, descubren que se han quedado muy lejos del precio justo, ya que era un total de 14.323. Sin embargo, madre e hija, muy emocionadas, confiesan: “Me da igual, os hemos conocido a todos, soy feliz”.