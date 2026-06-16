telecinco.es 16 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante apuesta por su instinto en ‘El escaparate final’ y pierde por 66 euros

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Esteban ha logrado imponerse al resto de los participantes y llegar hasta ‘El escaparate final’ de ‘El precio justo’ tras conseguir el 100 en la primera tirada. A pesar de que ha sido una ronda con mucha tensión por las buenas puntuaciones de sus compañeros, finalmente ha sido él el encargado de averiguar el precio del escaparate final.

El hombre ha logrado el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Tres joyas artesanales ideadas por Belén Bajo: un collar de oro de 18 quilates, plata de ley y ónix; unos pendientes de lava negra y oro de 18 quilates, y un anillo de oro de 18 quilates, plata de ley, piedras de ónix y jaulita.

Una moto de 125cc, con motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigeración líquida y cambio manual de seis velocidades.

Un viaje a Copenhague, de dos noches y tres días.

Un coche eléctrico urbano, de color verde jade, con: 113 km de autonomía, estilo de movilidad sostenible, aire acondicionado, equipamiento práctico y llantas de aleación de 14 pulgadas.

Durante la presentación de los distintos premios, el participante del programa ha ido estableciendo sus precios, algo que ha chocado directamente con la opinión del público. Así como ha terminado bajándole el precio a elementos como el coche, al que había puesto una suma de 17.000 euros, ha subido el de las joyas, pero con una reflexión: “No es solo oro, es oro y plata, que eso baja”.

Finalmente, Esteban cambiaba su precio de 23.500 a 26.000 euros. Durante la espera para saber si conseguía ganarse el premio, Carlos Sobera ha querido saber el motivo por el que ha decidido modificar su decisión en el último momento y el concursante afirmaba: “Cuando juego en casa me suelo quedar corto y todo el mundo me estaba diciendo 26.000”. Finalmente, el concursante pierde el escaparate final, que costaba 23.492, una cifra más cercana a la que él hubiera puesto. “Me da pena porque ha jugado bien”, aseguraba el presentador.