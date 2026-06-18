Lidia González 18 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante cambia su decisión en ‘El escaparate final’ y se arrepiente: “Lo veo fatal”

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Lucía llega al escaparate final después de una trayectoria en ‘El precio justo’ plagada de suerte, en la que ha conseguido llevarse un lingote de oro y se ha impuesto a sus compañeros en la ruleta al sacando el 100 en su primera tirada. La participante ha acudido acompañada de muchos miembros de su familia, que han tenido un papel muy importante durante su concurso.

La joven ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un lote de fotografía: una cámara profesional de alta calidad para fotos y vídeos; un objetivo de 16-35mm, y un trípode que aporta estabilidad máxima.

Un pack completo de ‘gaming’: un pc, un monitor de 24 pulgadas, una silla ‘gaming’, un puf, unos auriculares y una alfombrilla con ratón.

Un viaje a Bali de 9 noches para dos personas: vuelos de ida y vuelta, alojamientos en hoteles de 4 estrellas con desayunos, traslados, visitas guiadas y seguro de viaje.

Coche con motor de 500cc, autonomía y confort, de conducción suave y eficiente.

Después de ver el gran escaparate al que se enfrenta, la participante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha hecho un cálculo muy minucioso que la lleva a establecer un precio de 21.790 euros. Sin embargo, no ha podido evitar escuchar a su madre, entre el público, y decide cambiar su apuesta a 21.000 euros con una graciosa afirmación: “Cualquiera le lleva la contraria”.

La concursante del programa ya estaba pensando cómo iba a celebrarlo en caso de acertar el escaparate, pero no podía ocultar los nervios que sentía: “Lo estoy pasando fatal ahora mismo”. Después de una espera llena de tensión, se anuncia la resolución: 30.714 euros, muy alejado del precio que había establecido la participante. Sin podérselo creer, reacciona instantáneamente: “Tan mal rato para esto”.