telecinco.es 25 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo del presentador en 'El precio justo'

Un concursante tira de instinto, pero se queda corto en ‘El escaparate final’

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Después de acertar la puja de ‘El precio justo’, Alex tiene que enfrentarse a ‘El súper’, no sin antes tener una pequeña charla con el presentador. Después de que su novia baje para echarle una mano y poder conseguir el premio, Carlos Sobera no puede evitar hacer un comentario respecto al gran parecido físico que tiene la pareja: “Sois hermanos más que novios”.

Alex y su novia Leire, que llevan dos años juntos, se disponen a hacer su compra perfecta, teniendo que quedarse en un intervalo entre 20 y 22 euros, en un tiempo de 45 segundos. Aunque, en un principio, ha habido un poco de caos entre ellos y no se ponen de acuerdo, finalmente han conseguido llevarse el premio con un total de 20’91 euros.

El concursante de ‘El precio justo’ logra imponerse al resto de sus compañeros en la ruleta. Alex ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y tiene que adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un frigorífico de 1’85cm de capacidad, con congelador inferior, 417 litros aproximados de capacidad y funcionamiento silencioso; una lavadora y secadora con distintos programas; un lavavajillas con hasta 14 servicios en una sola carga, y un microondas, con una capacidad de 25 litros, con varios niveles de potencia y programas automáticos.

Un tocadiscos vintage, con diseño compacto y un sistema de sonido con conexión bluetooth.

Un viaje a Cartagena de Indias para dos personas, con siete noches, vuelos incluidos, habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno, traslados al aeropuerto.

Dos motos: una de estilo bagger y con una postura de conducción cómoda; la otra, de 410cc con un motor potente y fiable, transmisión manual y suspensión resistente.

PUEDE INTERESARTE Una concursante se lo juega todo en un mar de dudas

Durante la transmisión de los distintos premios, el concursante del programa es un mar de dudas y, cuando llega la hora de establecer el precio, no lo tiene nada claro. No solo él, sino que el público parece no ponerse de acuerdo. Después de darle muchas vueltas, decide establecer el precio en 21.500 euros. Sin embargo, Alex se pasa por mucho, ya que el precio real era de 18.489 euros.