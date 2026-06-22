telecinco.es 22 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante hace un cambio en el último momento y deja a todos atónitos

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Ana consigue llegar al escaparate final en ‘El precio justo’ después de empatar con otra compañera a 95 puntos en la ruleta. En un ajustado duelo, la concursante se impone a su compañera sacando 60 puntos. Acompañada de una representación de su gallina y después de contar su impactante historia, la participante consigue llevarse el precio justo y un viaje a Barcelona.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Cuerpo de cámara full frame, de alta resolución, equipo rápido y preciso. Además, un objetivo de 55mm luminoso, ideal para lograr desenfoque y profundidad a la imagen.

Lote de 4 televisores: modelos de 24 y 32 pulgadas, una de 40 y una de 55 pulgadas con resolución 4k.

Un viaje a Polonia, de 9 días y 8 noches para dos personas, alojamiento, comidas, guías en castellano, entradas a los principales monumentos, recital de Chopin y un paseo en barco por Gdańsk.

Coche con motor de 500cc, conducción sin necesidad de tener carnet.

Durante el visionado del escaparate, la concursante del programa ha tenido muchas dudas a la hora de establecer los distintos precios de los premios. Constantemente en un mar de dudas, aun preguntando al público que ha asistido con ella, varía sus estimaciones: desde 17.500 euros de aproximación inicial, hasta 15.500 euros como precio más bajo.

Finalmente, pensando en su margen de 500 euros, decide jugársela a 16.000 euros sin estar muy convencida de su apuesta. Después de la gran espera para la resolución, se revela que el precio de ‘El escaparate final’ era de 25.140 euros, por lo que se va con las manos vacías. “Nos hemos quedado cortos”, asegura Carlos Sobera.