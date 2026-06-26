Jorge Javier Vázquez nos emociona con nuevas historias el sábado a las 22:00 horas en Telecinco

El último programa de 'Hay una cosa que te quiero decir' completo en Infinity

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El cantante de copla Falete y el expiloto valenciano Carlos Tatay se convierten el sábado a las 22:00 horas en cómplices de nuevas y emotivas historias de superación en ‘Hay una cosa que te quiero decir’ de la mano de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

El cantante de copla y flamenco Falete acudirá al plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para participar en una de las historias del programa, que Telecinco emitirá este sábado 27 de junio. El artista sevillano será cómplice de José Antonio, un hombre gaditano casado desde hace más de 40 años con Ana, una mujer que tiene una discapacidad visual superior al 88% y que cree que esta condición no la define. Autora de doce libros -algunos de los cuales han sido reconocidos con el Premio TIFLOS de Literatura de la ONCE-, Ana es una gran admiradora Falete, su artista favorito, a quien podrá conocer en persona.

Otro de los invitados será el piloto valenciano Carlos Tatay, campeón de la Red Bull Rookies Cup 2019 y expiloto de Moto3, a quien una lesión medular en 2023 obligó a enfrentarse a la vida desde una silla de ruedas y que actualmente se prepara para competir como piloto de automovilismo. Será partícipe de la emotiva sorpresa a Toni y Noemí, un matrimonio que sufrió un terrible accidente de moto durante unas vacaciones en Menorca y a consecuencia del mismo, a Noemí se le tuvo que amputar una pierna y ambos requirieron ocho meses de hospitalización. Además, el programa será testigo de la petición de perdón de María a su hijo y su nuera, con quienes perdió la relación tras una acalorada discusión telefónica sobre un apartamento en la costa; y de la iniciativa de Luisa, una joven granadina que desea recuperar la amistad con su mejor amiga Kelly, de quien se distanció a raíz de la celebración del 22º cumpleaños de Luisa, velada a la que su amiga no acudió.