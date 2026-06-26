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Judith lleva dos años enamorada 'en secreto' de su amigo virtual, a quien ha conocido este viernes en 'El diario de Jorge'. Y no solo eso: le ha pedido mantener una relación de novios. Pero lejos de eso, la joven ha dejado impactado a Jorge Javier con su increíble historia personal: estuvo sumergida en serias adicciones que hicieron que perdiera absolutamente todo.

"Él me apoyó. Hace tiempo pasé por una adicción a la heroína con 19 años muy fuerte y todo el mundo me abandonó. Me sentía como un bicho raro... gracias a él yo vivo a día de hoy y he salido de eso. Lo perdí todo: perdí mi casa, mi familia, mi dinero... todo el mundo me apartó y me dio la espalda. Él nunca me juzgó y siempre estuvo ahí para mí. Aunque recayese siempre estaba para mí", ha señalado Judith.

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"Fue una cosa muy dura. Nadie me creía cuando decía que quería recuperarme", ha dicho Judith, que ha contado que no se habla con su familia desde hace dos años. "No sé nada de ellos. Aunque ahora mismo estoy bien, no sé nada. Ya no me creen, les he hecho mucho daño. He destruido mi vida con esto", ha dicho Judith, en 'El diario de Jorge', que está "limpia desde hace un año y medio", y que tomó la decisión de irse a Alemania, donde tiene un círculo sano y ha vuelto a ser ella.

Así ha sido el reencuentro de Judith y Marcelo

Fue en ese momento cuando apareció Marcelo, y es precisamente por eso por lo que ha querido llevarle a 'El diario de Jorge', para contarle lo importante que es para ella. Un Marcelo que ha hablado con Jorge Javier y que, más adelante, se ha reencontrado con Judith, en un emotivo encuentro con esta última lanzándose a besarle.

Marcelo se ha quedado sin palabras: era la primera vez que se veían. "Estoy flipando", ha dicho el joven. Tras unos instantes con Judith totalmente entregada y un Marcelo sin poder articular ninguna palabra, ambos han dicho sí a tener una relación de novios. ¡Que viva el amor!