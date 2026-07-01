La nieta de Paulina ha organizado un reencuentro con la gran amiga de su abuela con quien se conoce desde hace 50 años

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Ana y Paulina llevan más 50 años siendo grandes amigas pero han pasado ya dos sin que puedan verse por culpa de la distancia. Hoy Laura, la nieta de una de ellas, ha organizado un reencuentro en 'El diario de Jorge' porque sabe lo mucho que se echan de menos. Además, quiere aprovechar esta experiencia para darle a su abuela Paulina "un mensaje bastante especial".

Antes de verse en el plató, las amigas protagonizan un divertidísimo momento cuando el equipo les graba manteniendo una conversación por teléfono sin saber que se encontraban al otro lado de la línea: "Ahora mismo no sé quién eres".

Jorge Javier alaba su "sentido de la televisión" y habla con ellas a través de la pantalla para saber más sobre su historia antes de invitarlas a entrar: "Podéis venir al plató para reencontraros después de tanto tiempo, os espero aquí".

El esperado reencuentro entre dos grandes amigas

Mientras Ana pensaba que quien había organizado es su hija, ambas descubren que quien anda detrás de su invitación es la nieta de Paulina. "Está ahora más joven que cuando murió su marido", confiesa una de ellas. Así comienzan una divertida conversación con el presentador en la que las amigas bromean sobre la viudedad y acaban a carcajadas: ¡No te lo pierdas en el video principal!