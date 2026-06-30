Mika asegura que su padre nunca ha estado presente en su vida y que no ha querido saber nada de ella

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'El diario de Jorge'

Compartir







Mika ha decidido estar en 'El diario de Jorge' para preguntarle a su padre porque decidió no ejercer como tal, tanto con ella como con sus hermanas, con el que ha podido reencontrarse en el plató de nuestro programa tras 10 años sin verse.

Nuestra invitada contaba que no entiende el motivo por el que no tiene relación con su padre: "Veo que él no quiere, hemos hablado por teléfono, pero no nos hemos visto. Él deja de llamarnos, no quiero, pero no entiendo por qué. Cuando yo tenía dos años se fue, desapareció de nuestra vida y yo le conozco gracias a mis abuelos paternos. En los meses de verano estábamos con ellos y cuando aparecía él nunca me trataba con cariño, nunca me ha dado ni un beso".

Además, Mika relataba que su padre terminó viniendo a vivir a España, lugar al que también terminó mudándose ella, donde volvieron a verse: "Hace años tuvimos una reunión en casa de mis tíos, pero solo me dijo 'hola, qué tal' y ya está. Pero no sabe ni cómo se llama mi hija".

Ella aseguraba que echa de menos tener la figura de un padre, momento en el que no podía evitar emocionarse. Y llegaba el momento de tener una conversación con él, quien estaba en el 'cubo misterioso' del plató, donde no faltaban los reproches entre ellos porque Ion pensaba completamente diferente sobre esto: "Ella sabe que estoy aquí desde hace mucho tiempo, yo soy el padre y si quieres venir a verme puedes. Yo no tengo que cambiar, vosotras no me habéis llamado".

Palabras con las que Mika se mostraba descontenta: "No sé qué te pasa, no sé por qué no nos quieres, no sé ni dónde vives. Tienes que entenderlo porque nos hemos criado sin ti". Pese a todo, ella no dudaba en levantarse para poder reencontrarse con él tras 10 años sin verse, aunque continuaba la tensión entre ellos.