Francisco, de 45 años, se ha sentado en el plató de 'El diario de Jorge' para pedirle perdón a su madre y agradecerle estar con él siempre pese a las complicadas circunstancia

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Francisco, de 45 años, se ha sentado en el plató de 'El diario de Jorge' para pedirle perdón a su madre y agradecerle estar con él siempre pese a las complicadas circunstancias: ha pasado 22 años en la cárcel.

"Me he perdido mi juventud y ver crecer a mis hijos. Entré a la cárcel con 18 años y ya no salí hasta que conseguí mi libertad. Era toxicómano, robaba coches, motos y a la gente para el vicio y el que la hace la paga", explicaba Francisco, el que tiene claro que lo peor de esos años "ha sido tener a la familia lejos y no haber aprovechado mi juventud".

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Él relataba cómo descubrió su madre lo que le estaba pasando: "Me llevó a hacerme una analítica, le dije a un primo que lo hiciera por mí, pero me pillaron y supo toda la verdad". y aseguraba que tiene remordimientos por haber hecho daño a la gente que quiere: "Ha sido duro, tu conciencia no te deja dormir porque sabes que has hecho cosas malas". Y relataba cómo descubrió su madre lo que le estaba pasando: "Me llevó a hacerme una analítica, le dije a un primo que lo hiciera por mí, pero me pillaron y supo toda la verdad".

Tras contar su historia salía del plató para que entrase Ángeles, su madre. La que repasaba su vida y aseguraba que "no ha sido fácil" por muchos problemas a los que ha tenido que hacer frente: "Lo más complicado ha sido un hijo, ahora lo tengo en un mundo muy bueno, pero su enfermedad me provocó 25 años de sufrimiento, me dieron dos ictus, una angina de pecho y una epilepsia que me ha quedado para siempre".

Ángeles explicaba cómo fue enterarse de su adicción, aunque afirmaba que "es el tesoro más grande que el señor" le ha dado y eso ya se le ha olvidado: "Daría mi vida por él, no he faltado ni un domingo a verle en la cárcel, iba con alegría y salía muerta por el pasillo. Volvería a hacerlo mil veces". La que recordaba cómo fue para ella el día que consiguió su libertad: "No me lo creía,".

Lo que no se esperaba es que él era el que le había llevado al programa, el que le daba una sorpresa con un bonito vídeo en el que le agradecía todo lo que ha hecho por él. Y menos que iba a poder abrazarlo en el plató, protagonizando ambos un emocionante momento, en el que ella le aseguraba que le ha perdonado todo lo que le ha hecho vivir: "Esto es lo mejor que me ha podido dar, él es muy bueno, era la mierda asquerosa esa. No me tienes que pedir perdón, yo soy feliz contigo siempre".