Lola tiene claro que habla con José Luis Perales y su nieta le insiste en que es mentira y que tiene que tener mucho cuidado con las redes sociales

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Desiré se ha sentado en el plató de ‘El diario de Jorge’ para contar que su abuela está convencida de que José Luis Perales la sigue en las redes sociales y de que habla con él, y la ha traído a nuestro programa para que tenga más cuidado porque le preocupa que puedan estafarla porque es muy confiada.

"Ha sido llegar aquí y ella decir que José Luis Perales le había mandando una foto", contaba nuestra invitada y explicaba que su propia abuela fue la que ella le empezó a contar que estaba hablando con el cantante: "Me dice que le ha pasado la foto y aunque le digo que es un club de fans no entra en razón". Además, relataba que tiene mucho peligro en general con las redes sociales, tanto es así que hizo un directo y todo el mundo pudo ver lo que estaba haciendo: "No sabía quitarlo y le dio por llorar".

Desiré asegura que su abuela tiene mucho peligro con las redes sociales

Lola entraba al plató y es encontraba con Jorge Javier Vázquez, al que le daba un fuerte abrazo y protagonizaban un divertido momento: “Me haces muchas cosquillas, se lo hago a mi madre y tampoco puede con los besos en el cuello”. Y se quedaba alucinada al ver a su nieta en el plató.

“En persona no le conozco, pero hablo con él cuando puedo”, aseguraba Lola sobre José Luis Perales, pero el programa le ponía las palabras de un falso cantante con la voz de su nieta para transmitirle el mensaje que esta quería dejarle claro, que tenga cuidado con todo esto: “La gente es muy mala y no sabes lo que puede haber detrás de una pantalla, me parece bien que tengas redes sociales. El que te habla no es José Luis Perales, son clubs de fans que te siguen el rollo”.