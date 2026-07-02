La pareja cuenta su historia en nuestro plató y lo difícil que es lidiar con lo que piensa su familia sobre su relación

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Rafaela ha pedido ayuda a 'El diario de Jorge' para trasmitir un importante mensaje a su pareja y es que, ambas son de etnia gitana y sus familias no aceptan su relación.

"Llevamos siete meses de relación y el problema es que ella es gitana y yo también", explicaba Rafaela y confesaba que su familia no llevan bien esto: "La que peor lo lleva es mi madre y le dije que es lo que hay y que no voy a estar con un hombre porque no me gustan, mi padre lo lleva bien porque le importo más yo que con quién esté". Además, nuestra invitada confesaba que su madre se mete con su novia por su físico: "Le he dicho que eso se cambia, pero una mentalidad no. Ella sabe como la llama, pero no me dice nada porque es mi madre".

"Le dije a mi madre que no voy a estar con un hombre porque no me gustan"

"Vengo a decirla que la amo y que no la voy a dejar, ella sabe que me veo en un futuro con ella", confesaba Rafaela antes de salir del plató para que Jorge Javier Vázquez conociera a Rebeca, su pareja.

"Estoy enamorada hasta las trancas", le aseguraba Rebeca al presentador nada más entrar al plató y relataba también que sus familias piensan que su amor "es un pecado", como también que lo pasa mal por este motivo: "Ver cómo tu familia te juzga y te machaca dice: '¿Qué estamos haciendo mal?' pero no es malo que dos mujeres se amen". Lo que provocaba la reacción de nuestro presentador: "Entendería que tus padres te dijeran 'para de matar' si fueras una asesina en serie pero, ¿cómo te pueden decir para de querer?".

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Lo que no se esperaba Rebeca es el mensaje que Rafaela quería dejarle, que tenga claro que su amor no es un pecado, algo que la emocionaba mucho. Como tampoco que iba a entrar al plató para sorprenderla: "Voy a luchar por ti". Algo con lo que respondía ella: "Lo más bonito que me ha regalado la vida ha sido a ti, quiero formar mi familia contigo".

Al verlas, Jorge Javier Vázquez quería decirles algo alto y claro en el plató: "Sois muy valientes y no es fácil, muchas veces hay gente que, por no enfrentarse a la familia, acepta llevar una vida con la que no está de acuerdo y no se les puede tachar de cobardes porque tomar decisiones es muy complicado". Y añadía para terminar: "Ojalá esa valentía os dure siempre. Yo soy de la opinión de que si una familia no nos acepta, esa familia no nos merece y hay que abandonar a esa familia. Vivir la vida como realmente queramos y no como quieran otros".