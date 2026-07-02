Lidia González 02 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo se hizo su propia casa dentro del edificio de su familia

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Ha llegado uno de los momentos más esperados por los seguidores de Leila León y ella no ha dudado en compartir todos los detalles al respecto. Después de aclarar el futuro de su perro en común con Atamán, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su ático en Gran Canaria. La influencer muestra todos los rincones del hogar que tiene en su edificio familiar, que cuenta con una impresionante terraza. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que enseña, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no puede estar más emocionada por poder enseñar el lugar en el que ha estado viviendo durante los últimos cinco años: “Es casa en propiedad”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha confesado si va a mudarse a Madrid con David Vaquero, explica todas las decisiones que tuvo que tomar a la hora de construir su casa, dentro del edificio de su familia: “Yo me hice la casa en la parte de arriba, fui la más lista”.

La influencer ha compartido todos los detalles sobre el interior de su casa, construida a su gusto, y muestra todas las estancias: su amplia cocina abierta, su salón o su gran habitación. La creadora de contenido ha explicado cuáles son los recuerdos más bonitos que guarda en su casa y los primeros detalles que ha añadido haciendo referencia a David Vaquero. La canaria se deja para el último momento la joya de la corona y enseña la impresionante terraza en la que le encanta pasar tiempo justo a su perro.

Leila León ha querido enseñar todos los detalles de la casa que tiene en el edificio de su familia y ha contado todos los detalles al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra las partes favoritas de su hogar y confiesa algo de lo que se arrepiente de haber puesto en ella. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!