Lidia González 13 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante hace un cambio en el último momento y deja a todos atónitos

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Virginia no se lo ha podido creer cuando ha conseguido superar la puja de ‘El precio justo’ para pasar a la siguiente prueba. La concursante del programa ha tenido que enfrentarse a ‘Vaya par’ y tratar de averiguar qué dos productos tienen el mismo precio. Después de presentarse con Carlos Sobera, ha decidido que su hija baje a ayudarla.

Sin embargo, la estampa completamente surrealista que se ha creado a partir de ese momento ha dejado al presentador totalmente desconcertado: “La hija, por un lado, la madre, por el otro y Tania y yo por otro”. Mientras que la participante del programa está inspeccionando todos los productos, su hija está intentando llegar a un consenso con el público para resolver la prueba.

Hasta tal punto ha llegado este desconcierto, que el presentador ha acudido a por la otra hija de la concursante para intentar reconducir la situación. “Como somos pocos…”, bromea Carlos Sobera. A pesar del consenso al que llegan, la participante no consigue acertar la pareja de productos que cuestan el mismo dinero.

A pesar de todo, Virginia ha tenido una segunda oportunidad al conseguir imponerse al resto de sus compañeros en la ruleta y así tratar de hacerse con ‘El escaparate final’. Después de haber conseguido 500 euros de margen, la participante tiene que averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Viaje a Disneyland, de 3 noches para dos personas, y con entradas incluidas a los parques.

Un set de tres instrumentos, formado por el piano digital, con banqueta, un violín y una guitarra eléctrica.

Un viaje a Estocolmo, dos noches para dos personas: con vuelos de ida y vuelta, estancia con desayuno, traslados y paseo en barco.

Una moto con motor de 650cc, con un diseño que combina diseño deportivo con fuerza. Es ágil en ciudad, estable en carretera y con una posición de conducción cómoda.

Esta vez acompañada de una de sus hijas, hace una aproximación de 21.500 euros. Mientras su hija no está de acuerdo con el precio establecido y busca opinión en el público, la concursante insiste en mantener este precio. Finalmente, descubren que se han pasado por mucho, puesto que se trataba de un escaparate de 13.091 euros.