Celtia decide cambiar su caja en el último momento: ''Creo que me voy a ir con un euro''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

Disfruta de todos los programas de '¡Allá tú!' en Mediaset Infinity

Compartir







Celtia llegó al plató de '¡Allá tú!' con los pies en la tierra y los sueños bien claros: construir una casa cerca de la granja familiar en Toques, A Coruña, y demostrar que una profesora de primaria de 29 años puede plantarle cara a la suerte.

Desde el primer momento, la concursante gallega se ganó al público con su personalidad alegre, su amor por el canto y la conexión con su padre, José Antonio, que fue uno de los pilares fundamentales durante el concurso.

Pero si hubo un instante que resumió toda su aventura, ese fue el desenlace. Con el juego en su punto más crítico y la presión acumulada de varias rondas intensas, la banquera puso sobre la mesa tres opciones: mantener su caja, cambiarla por otra o jugar a las comunidades autónomas.

Celtia escuchó los consejos, respiró hondo y tomó la decisión más arriesgada: cambiar su caja, que podía contener 2.500 euro o 1 euro.

Al abrirla, el plató enmudeció en cuanto Juanra Bonet abría la caja de Celtia y descubría que en su interior solo había 1 euro. La decepción fue enorme, pero Celtia lo encajó con la misma entereza con la que había jugado todo el programa. El presentador la despidió entre aplausos, elogiando su valentía y su actitud durante toda la tarde.