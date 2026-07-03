Yeray rechaza seguir jugando con 75.000 euros aún en juego: ''Sabía a lo que venía''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Yeray, maestro de educación física de 32 años natural de Tenerife, vivió una de las tardes más emocionantes de su vida en '¡Allá tú!'. Acompañado de su pareja, el joven llegó al programa con un sueño muy claro: conseguir dinero suficiente para comprarse una casa en la isla y poder viajar juntos.

Desde el arranque del programa, el concursante confesó una curiosa estrategia: eligió sus números basándose en los que había escogido su propio hijo, confiando en la inocencia y la suerte de los más pequeños. Un momento que arrancó las risas del plató pero que, con el paso de los minutos, parecía funcionar.

Pero la verdadera prueba llegó al final. Con 21.000 euros sobre la mesa como oferta de la banquera, el ambiente en el plató se partió en dos: había voces que le animaban a seguir adelante, tentado por un premio de 75.000 euros que todavía podía estar entre las cajas sin abrir. Sin embargo, los concursantes eran unánimes: había que parar. Tras una deliberación tensa y cargada de emoción, Yeray hizo caso y aceptó los 21.000 euros: ''Sabía a lo que venía''.

La decisión fue aplaudida por el presentador y resultó ser la correcta. Al desvelar el contenido de las cajas restantes, se confirmó que el premio de 75.000 euros seguía en el tablero, pero también se reveló la gran noticia para Yeray: en su propia caja solo había 10.000 euros. Había ganado el doble de lo que escondía su caja.