Un concursante rompe a llorar tras su decisión en '¡Allá tú!': ''Venga, que sea lo que sea''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el concurso de Sai!

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Sai, un joven maquillador y recepcionista nocturno de Utrera (Sevilla), se convirtió en el protagonista absoluto del último programa de '¡Allá tú!'. Con 32 años y un sueño muy claro llegó al plató acompañado de su madre Esperanza.

Desde el primer momento, Sai compartió sus amuletos de la suerte —una carta de su madre y un bingo de su abuela— y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche: un homenaje en forma de coreografía.

Pero el verdadero golpe de efecto llegó al final. Con 9.500 euros sobre la mesa y los consejos de sus compañeros, Sai tuvo que tomar la decisión más importante de la noche: ¿aceptar o arriesgarse?

Tras varios segundos de tensión insoportable, eligió plantarse aceptando la oferta de la banquera y comenzó a abrir cajas para, finalmente, descubrir que en la suya había 7.500 euros.