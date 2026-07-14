telecinco.es 14 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

El momento surrealista de una concursante y sus hijas en ‘El precio justo’

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Yuze ha tenido que enfrentarse a la prueba de ‘El cambiado’ tras conseguir acertar la puja de ‘El precio justo’. Sin poder contener la emoción por poder hacer este juego, el concursante del programa se dispone a colocar cinco números diferentes en la cuadrícula correspondiente para completar el precio en un tiempo de treinta segundos. Antes de realizar su primer intento, le pregunta a Carlos Sobera: “¿Puedo confiar en ti?”.

Tras comprobar que tiene dos aciertos, se arriesga a intentarlo de nuevo y juega una segunda vez, ahora con un tiempo de quince segundos. El participante del programa tiene muy claro el premio que quiere conseguir y se lanza a hacer una serie de cambios. Tras acabarse el tiempo, llega el momento de comprobar y coge el relevo de Tania Medina como azafato para descubrir si se ha llevado su esperado premio. Yuze no se lo puede creer y reacciona de inmediato al ver que la experiencia gastronómica es toda suya.

El concursante sigue apostando por su suerte y se impone al resto de sus compañeros en la ruleta, teniendo que enfrentarse a ‘El escaparate final’. Yuze ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y tiene que averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un pack de experiencias para recorrer España: vuelo privado en helicóptero por Barcelona para dos personas, vuelo autogiro en Madrid para dos personas, 40 minutos de vuelo en parapente en Huesca para una persona, y un tour de bodegas con cata y comida en Valencia.

Un ajedrez gigante, con un rey de 64cm, piezas fabricadas con caucho, resistentes al sol y seguras para niños.

Un viaje de 8 días, para dos personas a Marruecos, vuelos desde Madrid, alojamientos, desayunos y cuatro cenas.

Un coche eléctrico, silencioso, libre de emisiones, diseño moderno y funcional y 10 kW de potencia máxima.

El concursante de ‘El precio justo’ hace una aproximación de 20.300 euros a pesar de los consejos del público. Yuze se muestra muy indeciso y decide ignorar a sus compañeros, que le aconsejan 19.000 euros. Finalmente, tira de una fecha muy significativa para él y cierra el precio a 20.800 euros. A pesar de la suerte que ha tenido en la prueba anterior, el concursante se va con las manos vacías, puesto que el premio era de 16.550 euros.