Juanra Bonet alucina con la decisión final de un concursante: ''Esto es insólito''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Dary, de Pontevedra, llegó al plató de '¡Allá tú!' con los planes muy claros: llevar a su sobrino a un partido de fútbol y comprarle una guitarra a su padre. Dos deseos sencillos pero cargados de significado que le dieron el empuje necesario para sentarse frente al panel y jugársela.

Durante su concurso, Dary fue abriendo distintas cajas llenas cantidades y sorpresas distintas, pero también hubo momentos llenos de anécdotas como cuando el concursante compartió con el presentador y el público su historia con Lidia, su acompañante en el concurso y la que fuera su novia hace 10 años.

Pero el momento que definió su paso por el concurso llegó al final. Con 9.999 euros asegurados sobre la mesa, Dary se vio ante la encrucijada más dura del programa: conformarse con esa cantidad o seguir jugando con la posibilidad real de alcanzar los 150.000 euros, aunque con el riesgo de perderlo todo.

Tras escuchar los consejos de sus compañeros y después de una larga reflexión, Dary tomó su decisión: plantarse con los 9.999 euros. Lejos de la duda o el arrepentimiento, el concursante se mostró tranquilo y convencido, recordando que lo que le trajo hasta allí no era la cifra en sí, sino lo que pensaba hacer con ella: esos planes que tenía pendientes con las personas que más quiere.

Pero el varapalo llegó después cuando Juanra Bonet abrió la caja del concursante y descubría lo que guardaba en su interior: ''Esto es insólito'', acto seguido el presentador enseñaba que Dary tenía en su caja los 150.000 euros.