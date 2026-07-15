Erika acepta la oferta de la banca, pero descubre el premiazo que tenía en su caja: ''Eran para mí''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Erika llegó al plató de '¡Allá tú!' dispuesta a comerse el mundo, y casi lo consigue. La frutera autónoma de Valladolid, que acude al concurso junto a su hija, tiene un sueño muy claro: jubilarse pronto para disfrutar de sus hijos. Y con hasta 150.000 euros en juego, la oportunidad estaba servida.

Desde el primer momento, Erika demostró ser una concursante de armas tomar. Con los nervios a flor de piel —ella misma reconoció estar "zumbada" de emoción—, fue abriendo cajas mientras su hija no podía ocultar la tensión ante las cantidades que iban desfilando por el panel.

Sin embargo, la fortuna no acompañó del todo a la vallisoletana. Decidió abrir tres para mejorar sus probabilidades, y finalmente se plantó con 14.399 euros, lejos de lo que pudo haber sido.

Justo después, el presentador valoró su decisión como "sensata", aunque al abrir su caja, Erika descubrió que escondía los 150.000 euros.