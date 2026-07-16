¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo!

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Eneko, empresario de Guipúzcoa al frente de un centro estético, llegó a ¡Allá tú! acompañado de su hija Clara, sin sospechar que sería ella quien se sentaría frente a las cajas junto a él.

El concurso de Eneko fue viento en popa y protagonizó momentos cómicos, de tensión y emotivos, pero hubo uno que emocionó a todo el plató cuando contó la historia de su padre, fallecido en 2019, mientras disfrutaba de una jornada de pesca con amigos.

Con el juego avanzado, llegó la tensión máxima. Eneko se vio ante una oferta de 10.123 euros con varias cajas aún por abrir, una de ellas con los 150.000 euros. El concursante recibió los consejos de sus compañeros, pero prefirió no seguirlos y tomó la decisión de plantarse.

Segundos después, al abrir las cajas restantes, quedó claro que los 150.000 euros seguían en juego. Justo después, Juanra Bonet abrió la caja del concursante y... ¡escondía los 150.000 euros! Pero Eneko no se arrepintió de haberse plantado y se fue con sus 10.123 euros a casa.