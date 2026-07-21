Universo Calleja 21 JUL 2026 - 01:00h.

La tenista se sincera sobre cómo terminó perdiendo los 36 millones de euros que ganó durante su carrera: "Se esfumó"

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Arantxa Sánchez Vicario se ha abierto en canal con Jesús Calleja sobre el capítulo más duro de su vida: su traumático divorcio y sus problemas financieros. La tenista ha recordado la difícil situación que atravesó tras ser condenada en 2024 a dos años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes y al pago conjunto, con su entonces marido, de una indemnización de 6,6 millones de euros.

Durante la conversación con el presentador, Arantxa Sánchez Vicario ha contado que delegó la gestión de su patrimonio en su exmarido: "Me fíe de él porque era el padre de mis hijos. "Me enamoré ciegamente y realmente no es la persona que yo pensaba que era".

"No entré a la cárcel porque estoy pagando el 50% de mis ganancias al banco"

En la presa se estimó que Arantxa podría haber ganado durante su carrera profesional 36 millones de euros, una cifra que la propia tenista ha confirmado en el programa. Sin embargo, asegura que ella nunca gestionó esos ingresos: "Yo me dediqué a jugar al tenis, nunca me dediqué a mis temas porque no sabía", explica Arantxa, antes de confirmar que todo el dinero que ganó "se esfumó". Motivo por el cual comenzó una batalla legal con su exmarido para intentar recuperarlo. Asimismo, sobre la indemnización la tenista revela:

"La única que estoy pagando soy yo. He llegado a un acuerdo con el banco. Yo no entré a la cárcel porque estoy pagando el 50% de mis ganancias al banco. Yo estoy cumpliendo cuando en el fondo me he comido el marrón". Con resignación, la tenista asegura que ha perdido la esperanza de recuperar el dinero que perdió: "Al principio pensaba que sí, pero ahora creo que no. Me he mentalizado de que es como volver a empezar de cero, como si no hubiera tenido la carrera de tenista".

Más allá de las consecuencias económicas, la tenista también ha hablado del impacto emocional que tuvo todo este proceso para ella. "Fue un shock. Tuve que ir a terapia. Tenía que entender lo que estaba pasando porque no daba crédito". Arantxa ha afirmado que logró salir adelante gracias a su "fortaleza y resiliencia": "No me deje vencer cuando jugaba, no me voy a dejar vencer ahora".

Arantxa se rompe con las palabras de un experto en medicina tradicional china

La emociones de Arantxa Sánchez Vicario han estado a flor de piel durante este último programa de 'Universo Calleja'. Una auténtica catarsis emocional que comenzaba después de que, antes de recibir una sesión de acupuntura, un especialista en medicina tradicional china le aconsejase que "procurase ser feliz".