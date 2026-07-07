Universo Calleja 07 JUL 2026 - 00:21h.

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Arantxa Sánchez Vicario se suma a la aventura en China de Jesús Calleja y el resto de sus invitados en 'Universo Calleja'. En las calles de Xi'an, la deportista ha mantenido una sincera conversación con el presentador sobre su trayectoria profesional, reviviendo aquella victoria en 1989 que la convirtió en la primera mujer española en ganar un Roland Garros cundo apenas tenía 17 años.

Primero, la tenista ha recordado sus duros comienzos en el mundo del tenis. Y es que con tan solo 13 años años decidió mudarse sola a Alemania para perseguir su sueño: "La base de federación alemana de tenis me hace como una especie de beca. Me ojean los alemanes y me dieron la oportunidad de irme a entrenar. Era muy joven y mis padres no querían que fuese".

Pese a la opinión de sus padres, ella decidió irse. "Lo pasé fatal. No hablaba el idioma, la mentalidad diferente. No conocía a nadie. Sufría porque tuve que aprender y no fue nada fácil", cuenta la invitada de 'Universo Calleja'.

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Arantxa recuerda su victoria en el Roland Garros de 1989

Con gran emoción, Arantxa recuerda su victoria en el Roland Garros de 1989 un partido en el que se enfrentó a la número uno del mundo, Steffi Graf. "Llevaba dos años y medio sin perder un partido, era la persona invencible en ese momento y entonces yo voy ganando partidos y me meto en la final", cuenta la deportista.

Arantxa revive en ese momento cómo vivió esa gran final: "Esa noche no pude dormir. Fue un partido igualado. Después de una hora de partido gane el primer set, a partir de ese momento empezaron a corear mi nombre. Yo pienso: "La número uno también se pone nerviosa, yo puedo ganar este partido'".

A un juego de ganar el Roland Garros, la tenista rememora cómo se sintió en esos momentos: "Me entro unos nervios. No quería pensarlo, pero estaba tan cerca. De repente me pongo en 40 - 30. Ella falla el revés a la red. Yo no me creí que había ganado hasta que tuve la copa en la mano. No era consciente. Es muy difícil decirlo con palabras todavía siento y recuerdo todo.

A raíz de esta victoria, Arantxa cuenta cómo se transformó su vida y la presión que comenzó a sentir: "Mi cambió la vida. A partir de ahí toda la prensa quiere que no pierdas más. Tuve que aprender a lidiar de no ser la favorita, a ser la favorita y tener que ganar". "La prensa me machacó", asegura sobre el primer partido que ganó tras su victoria.