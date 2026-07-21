La divertida reacción de Eduardo después de llevarse uno de los peores premios en '¡Allá tú!'

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo!

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Eduardo llegó al plató de ¡Allá tú! como uno de esos concursantes que lo dan todo desde el primer momento. Natural de Vitoria-Gasteiz y con 66 años a sus espaldas, de los cuales 45 los vivió trabajando en Alemania, este veterano del concurso acumulaba ya 38 programas.

A lo largo del programa, Eduardo no dejó de sorprender y protagonizó momentos tanto divertidos como emotivos. Compartió con el plató su historia de vida: cómo se marchó con 20 años a una fábrica de conservas en Alemania sin saber una palabra del idioma y cómo allí conoció a su mujer.

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Con solo dos cajas en juego, la número 21, el cumpleaños de su hijo, y la número 15, el día de su mujer, y tras haber llegado a triturar hasta 8.500 euros, el presentador le ofreció a Eduardo su última oportunidad: un cambio de caja.

Sin dudar demasiado, Eduardo lo tuvo claro: ''Me quedo con mi caja'', dijo con calma y convicción. La caja número 15 escondía en su interior 2.500 euros o un kilo de patatas. Finalmente, Juanra Bonet abrió la caja del concursante y descubrió que el concursante se iba a casa con un kilo de patatas.