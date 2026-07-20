Manuel se aferra a su caja hasta el final, pero el resultado le deja sin palabras: ''Así es la suerte''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Manuel, de Cádiz, llegó al plató de '¡Allá tú!' con ganas de pasárselo bien y con la esperanza de que la suerte le sonriera esta vez. Camarero en un pub, el gaditano se sentó frente al panel de cajas dispuesto a demostrar que el instinto vale más que cualquier estrategia.

Pero antes de que Manuel siquiera tocara su primera caja, el programa arrancó con una situación de lo más divertida, el presentador antes de anunciar quién jugaría, confundió a David de Valencia con Bienve, intercambió sitios, y montó tal despiste que el plató estalló en carcajadas, para justo después anunciar que el jugador sería Manuel.

Durante el concurso, el programa también tuvo su dosis de romanticismo cuando Manuel compartió con el presentador y el público su emotiva historia de amor con su acompañante, el plató no pudo evitar reír y emocionarse al escuchar la historia de cómo se conocieron.

Pero el momento que definió la tarde llegó justo al final. Con solo dos cajas sobre la mesa, la suya, la número 12, y la número 14, y después de haber triturado 23.000 euros a lo largo del juego, el presentador le ofreció a Manuel un cambio de caja de última hora.

El gaditano dudó, pidió consejo a sus compañeros, lo pensó... y se quedó con la suya: ''Me la quedo, me la quedo'', repitió convencido. Cuando el presentador abrió la caja número 12, el veredicto fue claro: 500 euros. Manuel se marchó a casa con ese premio, mientras el presentador se pronunciaba: ''Así es la suerte, amigos''.