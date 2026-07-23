Eli hace un gran trato en '¡Allá tú!' y no puede contener la emoción: ''La avaricia rompe el saco''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo!

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Eli llegó al plató de ¡Allá tú! desde Santa Coloma de Farnés y con 42 programas ya a sus espaldas. Esta concursante se ha ganado el cariño de todos en el plató con su honestidad, su emoción a flor de piel y su incapacidad declarada para tomar decisiones rápidas.

A lo largo del programa, Eli protagonizó momentos de todo tipo. Hubo risas cuando alguien reveló que la abuela Javi practica aquagym, y emoción cuando Eli agradeció públicamente el apoyo de su compañera Lourdes. La tarde se tiñó de alegría cuando compartió que su hermana está embarazada, y de lágrimas cuando leyó la carta de su amiga.

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Con una oferta de 16.061 euros sobre la mesa y los 150.000 € aún en juego, Juanra Bonet le lanzó la pregunta definitiva. Eli, entre lágrimas y con el plató entero pendiente de sus palabras, tomó la decisión: "Me planto (...) La avaricia rompe el saco''.

Rota de emoción, Eli explicó el porqué: "Tengo dos niños y es empezar a ahorrar para una casa. A veces la avaricia rompe el saco. Vale más pájaro en mano que ciento volando". Y sus palabras dejaron al plató sin palabras: "Aunque yo parezca muy happy flowers y muy chispeante, cada persona por dentro tiene cositas. Aquí me habéis subido la autoestima y eso me hacía mucha falta. Gracias, Juanra, de verdad".