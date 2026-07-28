¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Iván llegó al plató de ¡Allá tú! pisando fuerte. Este joven asesor fiscal de 25 años, nacido en Ponferrada, en la comarca leonesa del Bierzo, alcanzó en este episodio su programa número 51.

Iván habló de sus planes si ganara el premio: mejorar las carreteras del Bierzo y ayudar en la prevención de incendios forestales, una declaración que conectó de lleno con el público. También hubo risas cuando Juanra le pidió a su madre que describiera las virtudes de su hijo para encontrarle pareja, pero Iván no estaba muy convencido: ''No me has vendido muy bien''.

Pero el momento clave llegó al final. Con una oferta de 12.096 euros sobre la mesa, su madre no se lo pensó: ''Si quieres ir a casa...'' bromeó pidiéndole que cogiese el dinero. Iván lo pensó mucho, reconoció que irse sin nada le rompería por dentro, y finalmente tomó su decisión: ''Me planto''.

Juanra Bonet reveló entonces el contenido de su caja: dentro estaban los 15.000 euros. Iván había tomado la decisión correcta al plantarse, aunque dejó algo de dinero sobre la mesa.