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Luisa se emociona al dar las gracias en '¡Allá tú!': ''No sabéis lo que me habéis ayudado, esto hay que vivirlo''

Luisa se emociona al dar las gracias en '¡Allá tú!': ''No sabéis lo que me habéis ayudado, esto hay que vivirlo''
'¡Allá tú!'. cuatro.com
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Luisa llegó al plató de '¡Allá tú!' con muchísimas ganas de participar y se convirtió en la gran protagonista de la tarde. Natural de Higuera la Real, en Badajoz, esta concursante se presentó acompañada de su hija María.

A lo largo del programa, Luisa no dejó de sorprender. Contó con total sinceridad cómo había mandado a su marido ''a paseo'' y cómo, sin embargo, ahora llevan juntos más de una década, siendo él diez años menor que ella. Habló de su vida en Extremadura, y de su sueño de renovar la cocina de casa.

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Pero el momento que definió su tarde llegó al final. Con la oferta del banco en 12.021 euros y con solo algunas cajas más por abrir, Luisa tomó la decisión más importante: plantarse, pero no sin antes agradecer a sus compañeros el cariño recibido: ''No sabéis lo que me habéis ayudado, esto hay que vivirlo''.

Al abrir su caja, el presentador desveló que en su interior había tan solo 500 euros: ''Qué bien que te has plantado'', reconoció él entre los aplausos del público.

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