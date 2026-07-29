Dale al play y descubre cómo ha sido el momento de la concursante en '¡Allá tú!'

Disfruta de todos los programas de '¡Allá tú!' en Mediaset Infinity

Compartir







Luisa llegó al plató de '¡Allá tú!' con muchísimas ganas de participar y se convirtió en la gran protagonista de la tarde. Natural de Higuera la Real, en Badajoz, esta concursante se presentó acompañada de su hija María.

A lo largo del programa, Luisa no dejó de sorprender. Contó con total sinceridad cómo había mandado a su marido ''a paseo'' y cómo, sin embargo, ahora llevan juntos más de una década, siendo él diez años menor que ella. Habló de su vida en Extremadura, y de su sueño de renovar la cocina de casa.

Pero el momento que definió su tarde llegó al final. Con la oferta del banco en 12.021 euros y con solo algunas cajas más por abrir, Luisa tomó la decisión más importante: plantarse, pero no sin antes agradecer a sus compañeros el cariño recibido: ''No sabéis lo que me habéis ayudado, esto hay que vivirlo''.

Al abrir su caja, el presentador desveló que en su interior había tan solo 500 euros: ''Qué bien que te has plantado'', reconoció él entre los aplausos del público.