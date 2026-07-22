Fon no sigue los consejos y continúa abriendo cajas hasta el final: ''He venido sin nada''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Fon en '¡Allá tú!'

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Fon llegó al plató de ¡Allá tú! dispuesto a jugar con todo. Cantante de vocación, este concursante con chispa se convirtió desde el primer momento en el protagonista indiscutible de una tarde cargada de emoción, humor y tensión.

El programa arrancó con una confesión que emocionó al plató entero: su hermano gemelo no había podido acompañarlo, pero le mandó un mensaje a través de su prima: "Te quiere mucho y que sigas tu intuición", le transmitió ella. Fon, visiblemente emocionado, prometió que eso haría.

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Fon rechazó una oferta tras otra de la banquera y decidió seguir jugando, con la posibilidad de llevarse hasta 12.500 euros. La tensión se disparó cuando llegó el momento en el que quedaban solo dos cajas, una que escondía una copa de vino y otra que escondía 12.500 euros.

Finalmente, Fon decidía aceptar la oferta y plantarse con 6.250 euros: ''He venido sin nada'', afirmaba y decidía no triturar. Justo después, Juanra Bonet abría la caja de Fon y descubría los 12.500 euros que se escondían en ella: ''Si hubieses jugado hasta el final sin plantarte te habrías ido a casa con 12.500 euros'', afirmaba el presentador.